Онопко назвал инициатора назначения Альбы главным тренером «Ростова» после ухода Карпина

Тренер «Ростова» Виктор Онопко рассказал, кто принимал решение о назначении испанского аналитика Джонатана Альбы главным тренером жёлто-синих после ухода с этого поста Валерия Карпина в феврале 2025 года.

— То, что Альба стал главным тренером, это решение штаба? Или Валерий Георгиевич сказал, что вот мой преемник?

— Нет, это не решение штаба, это решение президента (Арташеса Арутюнянца. — Прим. «Чемпионата»).

— Президент выбирал среди вас?

— Он объявил это, когда мы приехали после зимних сборов. Тогда Валерий Георгиевич организовал собрание. Все футболисты и тренерский штаб пришли. Он объявил, что уходит. Также был президент. И он сказал, что главным тренером будет Джонатан Альба, — приводит слова Онопко «Советский спорт».

Под руководством испанского главного тренера Джонатана Альбы «Ростов» в сезоне-2024/2025 вышел в Суперфинал Фонбет Кубка России, где уступил ЦСКА в серии пенальти (0:0, пен. 4:3). В текущем сезоне жёлто-синие набрали 13 очков в 11 матчах Мир РПЛ, занимают 10-е место и сохраняют шестиматчевую беспроигрышную серию (+2=4).

