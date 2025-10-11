Скидки
19:00 Мск
Онопко назвал инициатора назначения Альбы главным тренером «Ростова» после ухода Карпина

Онопко назвал инициатора назначения Альбы главным тренером «Ростова» после ухода Карпина
Тренер «Ростова» Виктор Онопко рассказал, кто принимал решение о назначении испанского аналитика Джонатана Альбы главным тренером жёлто-синих после ухода с этого поста Валерия Карпина в феврале 2025 года.

— То, что Альба стал главным тренером, это решение штаба? Или Валерий Георгиевич сказал, что вот мой преемник?
— Нет, это не решение штаба, это решение президента (Арташеса Арутюнянца. — Прим. «Чемпионата»).

— Президент выбирал среди вас?
— Он объявил это, когда мы приехали после зимних сборов. Тогда Валерий Георгиевич организовал собрание. Все футболисты и тренерский штаб пришли. Он объявил, что уходит. Также был президент. И он сказал, что главным тренером будет Джонатан Альба, — приводит слова Онопко «Советский спорт».

Под руководством испанского главного тренера Джонатана Альбы «Ростов» в сезоне-2024/2025 вышел в Суперфинал Фонбет Кубка России, где уступил ЦСКА в серии пенальти (0:0, пен. 4:3). В текущем сезоне жёлто-синие набрали 13 очков в 11 матчах Мир РПЛ, занимают 10-е место и сохраняют шестиматчевую беспроигрышную серию (+2=4).

