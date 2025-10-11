Тренер сборной Украины Ребров отреагировал на победу над Исландией со счётом 5:3

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поделился впечатлениями от победы над Исландией (5:3) в третьем туре отбора на чемпионат мира-2026.
«Мы знали, что будет очень тяжёлая игра. К сожалению, даже когда вели в счёте, пропустили два мяча. Но я благодарен ребятам — здесь всем командам очень тяжело играть, и забить пять голов на этом поле действительно непросто.
Победа была действительно на первом месте. Мы проанализируем ошибки и подготовимся к следующей игре с Азербайджаном, потому что эта игра ничего не стоит, если мы не выиграем следующую», — сказал Ребров в интервью после окончания встречи.
На данный момент Украина идёт на втором месте турнирной таблице с пятью очками. Лидирует — Франция, набравшая 9 очков. На третьей строчке с тремя баллами Исландия.
Болельщики встретили игроков сборной Украины после Евро-2020
- 11 октября 2025
-
07:15
-
07:13
-
07:03
-
06:57
-
06:40
-
06:39
-
06:33
-
06:31
-
06:17
-
06:12
-
06:00
-
05:53
-
05:47
-
05:46
-
05:33
-
05:06
-
05:00
-
04:55
-
04:51
-
04:45
-
04:40
-
04:37
-
04:35
-
04:17
-
03:11
-
02:58
-
02:50
-
02:45
-
02:24
-
02:15
-
02:14
-
02:05
-
02:02
-
01:59
-
01:46