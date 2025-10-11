Скидки
Норвегия — Израиль. Прямая трансляция
19:00 Мск
Тренер сборной Украины Ребров отреагировал на победу над Исландией со счётом 5:3

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поделился впечатлениями от победы над Исландией (5:3) в третьем туре отбора на чемпионат мира-2026.

ЧМ-2026 — Европа . Группа D. 3-й тур
10 октября 2025, пятница. 21:45 МСК
Исландия
Окончен
3 : 5
Украина
0:1 Руслан Володимирович Маліновський – 14'     1:1 Эллертссон – 35'     1:2 Гуцуляк – 45'     1:3 Руслан Володимирович Маліновський – 45+5'     2:3 Гудмундссон – 59'     3:3 Гудмундссон – 75'     3:4 Калюжный – 85'     3:5 Очеретько – 88'    

«Мы знали, что будет очень тяжёлая игра. К сожалению, даже когда вели в счёте, пропустили два мяча. Но я благодарен ребятам — здесь всем командам очень тяжело играть, и забить пять голов на этом поле действительно непросто.

Победа была действительно на первом месте. Мы проанализируем ошибки и подготовимся к следующей игре с Азербайджаном, потому что эта игра ничего не стоит, если мы не выиграем следующую», — сказал Ребров в интервью после окончания встречи.

На данный момент Украина идёт на втором месте турнирной таблице с пятью очками. Лидирует — Франция, набравшая 9 очков. На третьей строчке с тремя баллами Исландия.

Болельщики встретили игроков сборной Украины после Евро-2020

Сергей Ребров высказался о слухах по поводу его ухода с поста тренера сборной Украины
