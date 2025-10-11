Тренер сборной Украины Ребров отреагировал на победу над Исландией со счётом 5:3

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поделился впечатлениями от победы над Исландией (5:3) в третьем туре отбора на чемпионат мира-2026.

«Мы знали, что будет очень тяжёлая игра. К сожалению, даже когда вели в счёте, пропустили два мяча. Но я благодарен ребятам — здесь всем командам очень тяжело играть, и забить пять голов на этом поле действительно непросто.

Победа была действительно на первом месте. Мы проанализируем ошибки и подготовимся к следующей игре с Азербайджаном, потому что эта игра ничего не стоит, если мы не выиграем следующую», — сказал Ребров в интервью после окончания встречи.

На данный момент Украина идёт на втором месте турнирной таблице с пятью очками. Лидирует — Франция, набравшая 9 очков. На третьей строчке с тремя баллами Исландия.

