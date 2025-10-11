Плеттенберг поделился инсайдом о будущем Мануэля Нойера в «Баварии»

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, «Бавария» собирается в декабре провести переговоры с голкипером и капитаном Мануэлем Нойером, чтобы наметить возможные шаги по поводу его будущего в клубе. Пока окончательного решения не принято, ситуация остаётся открытой.

Продление соглашения с опытным вратарём после 2026 года может напрямую повлиять на судьбу Александра Нюбеля — в случае, если Нойер останется, мюнхенцы могут рассмотреть вариант продажи молодого кипера.

В текущем сезоне Нойер провёл 8 матчей во всех, из них три — на ноль. На данный момент ему 39 лет. Контракт игрока с клубом истекает в конце этого сезона.

«Бавария» объявила о продлении контракта Нойера роликом с козлом