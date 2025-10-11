Скидки
Поль Погба получил травму, так и не сыграв пока ни одного матча за «Монако»

Поль Погба получил травму, так и не сыграв пока ни одного матча за «Монако»
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Монако» Поль Погба получил растяжение мышцы правого бедра, сообщает Nice-Matin. Это очередная задержка на пути к возвращению 32-летнего француза на поле.

Погба подписал контракт с монегасками в июле 2025 года, однако до сих пор не дебютировал за команду — ему требовалось время для восстановления формы после длительного простоя. Бывший главный тренер клуба Ади Хюттер ранее заявлял, что игрок рассчитывает попасть в заявку на матч 8-го тура Лиги 1 против «Анже» (18 октября). Однако теперь этот срок сдвигается из-за полученной на тренировке травмы.

Последний раз Погба выходил на поле более двух лет назад — в сентябре 2023-го он сыграл 28 минут за «Ювентус» против «Эмполи».

Погба расплакался во время подписания контракта с «Монако»

