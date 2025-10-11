Скидки
Норвегия — Израиль. Прямая трансляция
Франко Мастантуоно из-за травмы не сыграет в товарищеских матчах за сборную Аргентины

18-летний вингер мадридского «Реала» Франко Мастантуоно не сможет принять участие в ближайших матчах сборной Аргентины. Об этом сообщают журналисты Фабрицио Романо и Гастон Эдуль.

По информации источников, футболист получил мышечное растяжение и вернётся в Испанию после обследования медицинским штабом аргентинцев. Скорее всего, Мастантуоно успеет восстановиться к следующему матчу «Реала» против «Хетафе», который пройдёт 19 октября в рамках чемпионата Испании.

В текущем сезоне вингер сыграл за «королевский клуб» девять матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. За основную сборную Аргентины Франко провёл три матча.

