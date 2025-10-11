Капитан «МЮ» Бруну Фернандеш: обожаю футбол и готов играть где угодно

Капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш высказался об опыте игры в глубине поля.

«Я обожаю футбол и готов играть где угодно. Хоть крайним защитником, хоть вингером, хоть в воротах… Всегда выложусь на полную. Конечно, у каждого своего предпочтения, но нужно подстраиваться под задумки тренера. Я уже играл на этой позиции в «Спортинге» у Жорже Жезуша. Выходил в паре с Вильямом Карвалью или Баттальей против команд, которые глубоко обороняются. В этой роли у тебя больше времени на принятие решений, больше пространства и меньше риска.

Когда я играю «десятку», моя задача – создавать моменты, находить свободные зоны и завершать атаки. Я подстраиваюсь под команду, ведь главное – коллектив. И в сборной, и в «Манчестер Юнайтед» цель одна – добиваться результата. Я хочу играть хорошо, показывать классный футбол, но, если ради побед команды мне придётся быть менее заметным на поле, я согласен», – приводит слова футболиста пресс-служба «МЮ».

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.