Главная Футбол Новости

Александр Зинченко рассказал, какое правило в футболе требует изменений

Александр Зинченко рассказал, какое правило в футболе требует изменений
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Ноттингем Форест» и сборной Украины Александр Зинченко во время стрима в одной из соцсетей поделился мнением о том, какое правило он изменил бы в футболе, если бы у него была такая возможность.

«Одно правило в футболе? Я полагаю, что игра рукой. Сколько играю в футбол и смотрю, я не понимаю, как иногда судьи трактуют эти эпизоды. В самом деле, не понимаю. Вот для меня, вероятно, я не знаю...
Я бы изменил так: если мяч попадает тебе в руку каким-либо образом, любым, не важно каким — это пенальти. Я не знаю, как правильно ответить, но трактовку игры рукой нужно как-то улучшить», — сказал Зинченко.

Напомним, на данный момент игрок восстанавливается от небольшого повреждения.

Зинченко оформил комнату в доме в стиле «Арсенала»

