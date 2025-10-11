Скидки
Норвегия — Израиль. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Реал» готов отдать € 20 млн за половину прав на 16-летнего мексиканского вундеркинда

«Реал» готов отдать € 20 млн за половину прав на 16-летнего мексиканского вундеркинда
Мадридский «Реал» заинтересован в подписании атакующего полузащитника мексиканской «Тихуаны» Хильберто Моры, сообщает Marca. По информации издания, испанский гранд готов предложить € 20 миллионов за 50% прав на 16-летнего мексиканца.

Клуб из Лиги MX не против расставания с вундеркиндом, но намерен сохранить высокую оценку своего главного таланта и не планирует уступать в переговорах.

Агент игрока Игнасио Рувалькаба подтвердил интерес футболиста к переезду в Европу:

«Мора мечтает играть за мадридский клуб. Он очень целеустремлён и всегда ставит перед собой высокие цели. Он видит себя в Мадриде, любит европейский футбол и обладает качествами, необходимыми для игры в топ-лигах. Однако за несколько миллионов долларов нельзя купить и ногу Хильберто», — заявил представитель игрока.

Хильберто Мора уже вошёл в историю — он стал самым молодым футболистом, когда-либо выходившим на поле в финале международного взрослого турнира. Это произошло в составе сборной Мексики в решающем матче Золотого кубка КОНКАКАФ. Сейчас он выступает за свою сборную на молодёжном чемпионате мира. А в текущем сезоне чемпионата Мора забил три гола и сделал один ассист в восьми играх за клуб.

Transfermarkt оценивает игрока в € 4,5 млн.

