Норвегия — Израиль. Прямая трансляция
19:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Наполи» нацелился на аренду Кобби Майну из «МЮ» — La Gazzetta dello Sport

Итальянский «Наполи» нацелился на аренду 20-летнего полузащитника «Манчестер Юнайтед» Кобби Майну в январе. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, игрок недоволен началом сезона и хочет проявить себя, чтобы попасть в сборную Англии Томаса Тухеля на чемпионат мира.

Как сообщалось ранее, за Майну также наблюдают мадридские «Реал» и «Атлетико».

В нынешнем сезоне полузащитник «Манчестер Юнайтед» принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение Майну с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

