«Не, я же не Роналду, братан». Рияд Марез — о своём участии на ЧМ-2030

34-летний крайний нападающий «Аль-Ахли» Рияд Марез ответил на вопрос журналиста, продолжит ли он карьеру в сборной после ЧМ-2026.

− Вы поедете на чемпионат мира в 2030 году?

− Не, я же не Роналду, братан! Это будет мой последний чемпионат мира, — приводит слова алжирского футболиста RMC Sport.

В текущем сезоне алжирец провёл за «Аль-Ахли» 10 матчей во всех турнирах, в которых забил два мяча и сделал пять результативных передач.

Действующее трудовое соглашение Мареза с саудовским клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.