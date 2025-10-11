Скидки
Капитан «ПСЖ» Маркиньос зимой может быть продан в Саудовскую Аравию — L'Equipe

Комментарии

Капитан «Пари Сен-Жермен» Маркиньос может сменить клуб уже в зимнее трансферное окно. По информации L’Équipe, руководство парижан готово рассмотреть вариант его продажи в один из клубов Саудовской Аравии — именно туда давно стремится перебраться сам игрок.

Ранее трансфер был невозможен из-за отсутствия равноценной замены, однако после прихода украинца Ильи Забарного ситуация изменилась. В «ПСЖ» считают, что он готов взять на себя роль ключевого центрального защитника и заменить бразильца.

В текущем сезоне бразилец Маркиньос провёл три матча за клуб и забил один гол. На данный момент игроку 31 год.

Сафонов прокомментировал слухи о возможном уходе из «ПСЖ»

