Мхитарян рассказал, как он в «МЮ» назвал Моуринью дерьмом из-за их сложных отношений

Аудио-версия:
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян, ныне выступающий за «Интер», рассказал о сложных отношениях с Жозе Моуринью во время совместной работы в английском клубе.

«Я потерял терпение по отношению к Моуринью. Сказал ему: «Ты критикуешь меня два года, ты — дерьмо!» Он ответил: «Я больше никогда тебя не увижу», — вспоминает Мхитарян.

Каждый вечер он писал: «Мики, пожалуйста, уйди». Всё стало совсем плохо. Я всегда копировал один и тот же ответ: «Если я уйду, мне нужно найти подходящую команду, иначе буду ждать до лета», — говорит хавбек.

Примерно в январе он написал: «Мики, пожалуйста, уйди, чтобы я мог забрать Алексиса». Тогда я ответил: «Я ухожу не для того, чтобы угодить тебе, и прошу — перестань мне писать. Поговори с Мино Райолой, если хочешь», — приводит слова игрока Manchester Evening News.

Напомним, Моуринью работал в «МЮ»с 2016 по 2018 год, выиграв Кубок лиги, Суперкубок Англии и Лигу Европы.

Моуринью прогулялся на тренировке «Фенербахче» с щенком

«Встал бы в ворота вместо Трубина — ничего бы не изменилось». Моуринью — о матче с «Порту»
