«Всё зависит от клуба — сделают ли они шаг ко мне». Гнабри — о контракте с «Баварией»

30-летний вингер «Баварии» Серж Гнабри высказался о своём контракте с мюнхенским клубом.

«Всё зависит от клуба — сделают ли они шаг ко мне. Произойдёт это или нет, посмотрим. Я просто сосредоточен на том, чтобы хорошо играть. А дальше — что будет, то будет», — приводит слова футболиста журналист Фабрицио Романо.

В текущем сезоне Гнабри провёл за «Баварию» 15 матчей во всех турнирах, в которых забил три мяча и сделал пять результативных передач.

Действующее трудовое соглашение немецкого вингера с мюнхенским клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.