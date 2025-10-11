Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Норвегия — Израиль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Всё зависит от клуба — сделают ли они шаг ко мне». Гнабри — о контракте с «Баварией»

«Всё зависит от клуба — сделают ли они шаг ко мне». Гнабри — о контракте с «Баварией»
Комментарии

30-летний вингер «Баварии» Серж Гнабри высказался о своём контракте с мюнхенским клубом.

«Всё зависит от клуба — сделают ли они шаг ко мне. Произойдёт это или нет, посмотрим. Я просто сосредоточен на том, чтобы хорошо играть. А дальше — что будет, то будет», — приводит слова футболиста журналист Фабрицио Романо.

В текущем сезоне Гнабри провёл за «Баварию» 15 матчей во всех турнирах, в которых забил три мяча и сделал пять результативных передач.

Действующее трудовое соглашение немецкого вингера с мюнхенским клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

Материалы по теме
Топ-матчи субботы: Сербия — Албания, Медведев в полуфинале «тысячника» и хоккей
Топ-матчи субботы: Сербия — Албания, Медведев в полуфинале «тысячника» и хоккей
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android