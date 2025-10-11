Скидки
ОАЭ — Оман. Прямая трансляция
Воспитанник «Динамо» Бессмертный: я люблю свою страну и хочу играть в России

Защитник «Родины», воспитанник «Динамо» Станислав Бессмертный высказался о своём будущем.

«Когда есть свободное время, могу посмотреть зарубежные чемпионаты. Хочу играть и наслаждаться. Мне нравится Россия, люблю страну и хочу играть здесь. Было бы здорово продолжить свою карьеру тут. Но если будет хорошее предложение, поехал бы. Для меня главное — играть в футбол», — сказал Бессмертный в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, бело-голубые объявили о переходе Бессмертного в «Родину» на правах аренды 2 июля. Данная аренда не подразумевает право выкупа. Контракт 21-летнего защитника с «Динамо» рассчитан до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 500 тыс.

