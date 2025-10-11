Оливер Гласнер признан лучшим тренером АПЛ в сентябре

Пресс-служба английской Премьер-лиги объявила, что лучшим тренером первенства по итогам сентября стал наставник «Кристал Пэлас» Оливер Гласнер.

Под его руководством лондонцы провели три матча в прошлом месяце: сыграли вничью с «Сандерлендом» (0:0), обыграли «Вест Хэм» (2:1) и «Ливерпуль» (2:1), став единственной командой лиги, не потерпевшей поражений в сентябре.

Для 51-летнего австрийского специалиста это первая подобная награда в Англии.

Гласнер является главным тренером лондонского клуба с февраля 2024 года. Под его руководством «Кристал Пэлас» выиграл Кубок и Суперкубок Англии. Действующее трудовое соглашение австрийца с клубом рассчитано до лета 2027 года.