Бессмертный: когда лимит станет жёстче, «Локомотив» и ЦСКА будут к этому полностью готовы

Защитник «Родины» и воспитанник московского «Динамо» Станислав Бессмертный отметил важность развития российских игроков.

«Сейчас такое время, когда надо развивать своих ребят. У «Локомотива» русский костяк, который останется на долгие годы. Когда лимит станет жёстче, «Локомотив» будет к этому полностью готов. ЦСКА — тоже. Так что это отлично — поддерживать своих, когда нет еврокубков. Надо развивать ребят, чтобы сборная России становилась сильнее, и мы были готовы, когда нас вернут», — сказал Бессмертный в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, московское «Динамо» объявило о переходе Бессмертного в «Родину» на правах аренды 2 июля. Контракт 21-летнего защитника с бело-голубыми рассчитан до лета 2028 года.