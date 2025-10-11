Бессмертный раскрыл содержание разговора с Карпиным перед переходом из «Динамо» в «Родину»

Защитник «Родины» Станислав Бессмертный рассказал о разговоре с Валерием Карпиным перед уходом из московского «Динамо».

— Был диалог с Карпиным перед уходом в «Родину»?

— Да, был. Я понял, что не буду получать много игрового времени в основе, поэтому принял такое решение. Мне обязательно нужно получать игровую практику.

— Почему Карпин не видит тебя в «Динамо» даже при дефиците крайних защитников?

— Думаю, этот вопрос лучше задать Валерию Георгиевичу, — сказал Бессмертный в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 500 тыс.