Испания — Грузия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бессмертный раскрыл содержание разговора с Карпиным перед переходом из «Динамо» в «Родину»

Бессмертный раскрыл содержание разговора с Карпиным перед переходом из «Динамо» в «Родину»
Комментарии

Защитник «Родины» Станислав Бессмертный рассказал о разговоре с Валерием Карпиным перед уходом из московского «Динамо».

— Был диалог с Карпиным перед уходом в «Родину»?
— Да, был. Я понял, что не буду получать много игрового времени в основе, поэтому принял такое решение. Мне обязательно нужно получать игровую практику.

— Почему Карпин не видит тебя в «Динамо» даже при дефиците крайних защитников?
— Думаю, этот вопрос лучше задать Валерию Георгиевичу, — сказал Бессмертный в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 500 тыс.

Комментарии
