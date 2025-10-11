Скидки
Глэйзеры могут продать полный пакет акций «Манчестер Юнайтед» — источник

Журналистка Шарлотта Данкер из The Times на фоне информации о возможной продаже части акций «Манчестер Юнайтед» новым инвесторам, поделилась инсайдом о данном событии.

«Есть вероятность, что Глейзеры продадут весь клуб. Думаю, за разумную цену они бы это сделали», — сообщила журналиста в эфире Sky Sports.

Напомним, позавчера Турки Аль аш-Шейх, Председатель Главного управления развлечений в Саудовской Аравии, отвечающий за проведение в Саудовской Аравии крупнейших мировых спортивных событий на своей страничке в Х опубликовал пост, в котором сообщил о том, что «МЮ» находится на продвинутой стадии переговоров с новым инвестором, при этом уточнив, что лично он к этому не имеет никакого отношения.

Глейзеры — это американская семья, владеющая футбольным клубом «Манчестер Юнайтед» с 2005 года. Главной фигурой в процессе покупки был Малкольм Глейзер, американский бизнесмен, который приобрёл контрольный пакет акций клуба через кредитное финансирование (leverage buyout), что сразу вызвало волну недовольства среди фанатов.

После смерти Малкольма в 2014 году управление перешло к его детям, в частности к Джоэлу и Авраму Глейзерам, которые играют ключевую роль в управлении клубом.

Старик отгоняет болельщиков «Манчестер Юнайтед» от балкона

