Победа Франции с травмой Мбаппе, камбэк «Динамо» в дерби КХЛ с ЦСКА. Главное к утру

Сборная Франции разгромила Азербайджан в матче 3-го тура европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года, форвард французов Килиан Мбаппе травмировал голеностоп в этом матче, московское «Динамо» отыгралось с 0:3 и победило ЦСКА в серии буллитов в КХЛ, сборная России победила Иран в товарищеском матче, продлив серию без поражений до 20 игр. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».