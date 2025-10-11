Скидки
Испания — Грузия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

11 октября главные новости спорта, футбол, отбор к ЧМ-2026, хоккей, КХЛ, сборная России

Победа Франции с травмой Мбаппе, камбэк «Динамо» в дерби КХЛ с ЦСКА. Главное к утру
Аудио-версия:
Сборная Франции разгромила Азербайджан в матче 3-го тура европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года, форвард французов Килиан Мбаппе травмировал голеностоп в этом матче, московское «Динамо» отыгралось с 0:3 и победило ЦСКА в серии буллитов в КХЛ, сборная России победила Иран в товарищеском матче, продлив серию без поражений до 20 игр. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Франция разгромила Азербайджан в отборе ЧМ-2026, у Мбаппе гол и результативная передача.
  2. Московское «Динамо» отыгралось с 0:3 и победило ЦСКА в серии буллитов.
  3. Сборная России победила Иран в товарищеском матче, продлив серию без поражений до 20 игр.
  4. Мбаппе вновь травмировал голеностоп, это произошло в матче с Азербайджаном.
  5. Сборная Германии разгромила Люксембург в матче отбора к ЧМ-2026.
  6. «Спартак» обыграл «Салават Юлаев» в домашнем матче.
  7. Сборная Украины обыграла Исландию в матче отбора на чемпионат мира — 2026.
  8. Глэйзеры могут продать полный пакет акций «Манчестер Юнайтед» — источник.
  9. Сборная Бельгии не смогла победить Северную Македонию в матче отбора к ЧМ-2026.
  10. Сборная России U21 проиграла молодёжной команде Беларуси в товарищеском матче.
  11. Появились новые подробности по травме Килиана Мбаппе. Он вынужден покинуть сборную.
