Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ОАЭ — Оман. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Жорди Альба объяснил решение завершить карьеру

Жорди Альба объяснил решение завершить карьеру
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Интер Майами» Жорди Альба объяснил решение ухода из футбола после окончания сезона.

«Да, я действительно продлил контракт в мае, но решение принимал гораздо раньше — долго размышлял, взвешивал всё. Прошло уже недели три-четыре с тех пор, как я сообщил о нём клубу и сборной.

Физически я всё ещё чувствую себя хорошо, но я пришёл к выводу, что это будет самое честное решение. И принял его сам, без давления со стороны.

Любой человек может изменить своё мнение. Я понял, что окажусь в ситуации, где уже не смогу полностью выкладываться, отдавать команде всё, что должен. В таких условиях лучше уйти. Думаю, сейчас для этого подходящий момент», — приводит слова Альбы ESPN.

Напомним, большую часть карьеры испанец провёл в «Барселоне», став одной из легенд клуба её великой эпохи.

Удар Жорди Альба («Барселона») после смещения с фланга

Материалы по теме
Защитник «Интер Майами» Жорди Альба завершит карьеру по окончании сезона МЛС
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android