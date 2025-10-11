Жорди Альба объяснил решение завершить карьеру

Защитник «Интер Майами» Жорди Альба объяснил решение ухода из футбола после окончания сезона.

«Да, я действительно продлил контракт в мае, но решение принимал гораздо раньше — долго размышлял, взвешивал всё. Прошло уже недели три-четыре с тех пор, как я сообщил о нём клубу и сборной.

Физически я всё ещё чувствую себя хорошо, но я пришёл к выводу, что это будет самое честное решение. И принял его сам, без давления со стороны.

Любой человек может изменить своё мнение. Я понял, что окажусь в ситуации, где уже не смогу полностью выкладываться, отдавать команде всё, что должен. В таких условиях лучше уйти. Думаю, сейчас для этого подходящий момент», — приводит слова Альбы ESPN.

Напомним, большую часть карьеры испанец провёл в «Барселоне», став одной из легенд клуба её великой эпохи.

