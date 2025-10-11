Появились новые подробности по травме Килиана Мбаппе. Он вынужден покинуть сборную

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе, получивший повреждение в матче с «Азербайджаном» (3:0), который был сыгран в рамках отбора на чемпионат мира — 2026, вернётся в расположение «Реала», сообщает Marca.

По сведениям источника, игрок вынужден покинуть тренировочный лагерь национальной команды и вернуться в свой клуб для восстановления. Сообщается, что в «Реале» не было никакой договорённости по поводу количества минут, которые Мбаппе должен был провести на поле за сборную Франции, но в клубе удивлены тем, что он отыграл почти весь матч, учитывая, что уехал из клуба уже с дискомфортом, и даже был выпущен официальный медицинский отчёт, в котором говорилось о проблеме с лодыжкой.

Источник также сообщает, что состояние лодыжки Килиана стало хуже, чем до его отъезда в сборную. Напомним, в составе сборной Аргентины травму получил ещё один нападающий «Реала» Франко Мастантуоно. Он, как и Мбаппе, возвращается в клуб.

