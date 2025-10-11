Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Испания — Грузия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Появились новые подробности по травме Килиана Мбаппе. Он вынужден покинуть сборную

Появились новые подробности по травме Килиана Мбаппе. Он вынужден покинуть сборную
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе, получивший повреждение в матче с «Азербайджаном» (3:0), который был сыгран в рамках отбора на чемпионат мира — 2026, вернётся в расположение «Реала», сообщает Marca.

ЧМ-2026 — Европа . Группа D. 3-й тур
10 октября 2025, пятница. 21:45 МСК
Франция
Окончен
3 : 0
Азербайджан
1:0 Мбаппе – 45+2'     2:0 Рабьо – 69'     3:0 Товен – 84'    

По сведениям источника, игрок вынужден покинуть тренировочный лагерь национальной команды и вернуться в свой клуб для восстановления. Сообщается, что в «Реале» не было никакой договорённости по поводу количества минут, которые Мбаппе должен был провести на поле за сборную Франции, но в клубе удивлены тем, что он отыграл почти весь матч, учитывая, что уехал из клуба уже с дискомфортом, и даже был выпущен официальный медицинский отчёт, в котором говорилось о проблеме с лодыжкой.

Источник также сообщает, что состояние лодыжки Килиана стало хуже, чем до его отъезда в сборную. Напомним, в составе сборной Аргентины травму получил ещё один нападающий «Реала» Франко Мастантуоно. Он, как и Мбаппе, возвращается в клуб.

Болельщик в Казахстане поприветствовал Мбаппе

Материалы по теме
Гениальный гол Мбаппе в стиле Месси! Но главное кино — камбэк и «ножницы» ветерана Франции
Гениальный гол Мбаппе в стиле Месси! Но главное кино — камбэк и «ножницы» ветерана Франции
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android