«Баварии» интересен Бруну Фернандеш, «МЮ» оценивает игрока в £ 40 млн — TEAMtalk

«Бавария» может сделать предложение «Манчестер Юнайтед» о покупке атакующего полузащитника Бруну Фернандеша. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, «красные дьяволы» оценивают 31-летнего футболиста в £ 40 млн (€ 46 млн).

Подчёркивается, что португальский хавбек не сильно заинтересован в переходе в клубы из Саудовской Аравии.

В нынешнем сезоне Фернандеш принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

