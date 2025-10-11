Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Испания — Грузия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Баварии» интересен Бруну Фернандеш, «МЮ» оценивает игрока в £ 40 млн — TEAMtalk

«Баварии» интересен Бруну Фернандеш, «МЮ» оценивает игрока в £ 40 млн — TEAMtalk
Комментарии

«Бавария» может сделать предложение «Манчестер Юнайтед» о покупке атакующего полузащитника Бруну Фернандеша. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, «красные дьяволы» оценивают 31-летнего футболиста в £ 40 млн (€ 46 млн).

Подчёркивается, что португальский хавбек не сильно заинтересован в переходе в клубы из Саудовской Аравии.

В нынешнем сезоне Фернандеш принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

Материалы по теме
Капитан «МЮ» Бруну Фернандеш: обожаю футбол и готов играть где угодно

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android