Расписание матчей отборочного турнира к чемпионату мира по футболу — 2026 на 11 октября
Сегодня, 11 октября, состоятся восемь матчей европейской квалификации к чемпионату мира по футболу 2026 года. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.
Расписание матчей отборочного турнира к чемпионату мира — 2026 на 11 октября (время московское):
- 16:00. Латвия – Андорра
- 19:00. Норвегия – Израиль
- 19:00. Венгрия – Армения
- 21:45. Эстония – Италия
- 21:45. Сербия – Албания
- 21:45. Португалия – Ирландия
- 21:45. Болгария – Турция
- 21:45. Испания – Грузия
Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).
