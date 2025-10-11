Расписание матчей отборочного турнира к чемпионату мира по футболу — 2026 на 11 октября

Сегодня, 11 октября, состоятся восемь матчей европейской квалификации к чемпионату мира по футболу 2026 года. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей отборочного турнира к чемпионату мира — 2026 на 11 октября (время московское):

16:00. Латвия – Андорра

19:00. Норвегия – Израиль

19:00. Венгрия – Армения

21:45. Эстония – Италия

21:45. Сербия – Албания

21:45. Португалия – Ирландия

21:45. Болгария – Турция

21:45. Испания – Грузия

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).