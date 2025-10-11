Стало известно условие, при котором «Ливерпуль» попытается подписать Юпамекано

«Ливерпуль» планирует официально обратиться к защитнику «Баварии» Деотшанкюлю Юпамекано в январское трансферное окно, если к тому моменту он не продлит контракт с мюнхенским клубом. Об этом сообщает TEAMtalk.

Напомним, действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. За полгода до его завершения другие команды будут иметь право вести переговоры с защитником.

По информации источника, конкуренцию мерсисайдцам в борьбе за подписание французского футболиста может составить мадридский «Реал».

Подчёркивается, что 26-летний защитник зарабатывает в «Баварии» € 10 млн в год.

В нынешнем сезоне Юпамекано принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

