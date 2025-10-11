Защитник «Родины» Бессмертный: мы настроены выйти в Премьер-Лигу

Защитник «Родины» и воспитанник московского «Динамо» Станислав Бессмертный рассказал о целях на этот сезон.

Команда после 13 туров Лиги Pari занимает седьмое место с 20 очками, отрыв от зоны стыковых матчей — три очка, от зоны прямого выхода в Мир РПЛ — семь очков.

«Задача — выигрывать каждый матч! У нас хорошая команда, набрали ход. Лидеры наверху стали терять очки. В команде все всё понимают — мы настроены выйти и играть в РПЛ», — сказал Бессмертный в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Московское «Динамо» объявило о переходе Бессмертного в «Родину» на правах аренды 2 июля. Контракт 21-летнего защитника с бело-голубыми рассчитан до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 500 тыс.