Сарридж — о бомбардирской гонке с Месси в МЛС: мне, вероятно, нужно оформить хет-трик

Английский нападающий, ранее выступавший за «Сток Сити», а ныне игрок клуба «Нэшвилл» Сэм Сарридж высказался о борьбе с Лионелем Месси за звание лучшего бомбардира чемпионата МЛС.

«Мне, вероятно, нужно оформить хет-трик, так что это будет нелегко. Но в то же время я всегда настроен забивать голы, и это будет потрясающим достижением. Мы находимся на очень высоком месте в лиге. Мы только что выиграли кубок, и нам нужно попасть в четвёрку лучших команд конференции, чтобы обеспечить себе место в плей-офф. Я сделаю всё возможное, чтобы это сделать. Это здорово. Даже просто упомянуть моё имя рядом с именем Месси — уже огромное достижение», — приводит слова Сарриджа Sky Sports.

Сарридж забил 23 мяча в регулярном чемпионате и отстаёт от Месси по этому показателю на один гол. Однако команде Сарриджа осталось провести один матч в чемпионате, в то время как аргентинцу предстоит провести ещё две игры.