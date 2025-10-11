Скидки
Расписание матчей 14-го тура Первой лиги — 2025/2026
Аудио-версия:
Сегодня, 11 октября, матчем «Сокол» — «Уфа» стартует 14-й тур Лиги Pari сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием 14-го тура Первой лиги.

Расписание матчей 14-го тура Первой лиги (время — московское):

11 октября, суббота:

14:00. «Сокол» — «Уфа»;
14:30. «Арсенал» Тула — «Торпедо»;
15:00. «Спартак» Кострома — «КАМАЗ»;
16:00. «Волга» Ульяновск — «Енисей»;
17:00. «Урал» — «Челябинск»;
17:00. «Шинник» — «Факел»;
17:00. «Нефтехимик» — «Чайка»;
19:00. «Родина» — «СКА-Хабаровск».

12 октября, воскресенье:

16:00. «Ротор» — «Черноморец».

После 13 туров турнирную таблицу возглавляет костромской «Спартак» с 28 очками, вторым идёт воронежский «Факел» (27), екатеринбургский «Урал» (24) замыкает тройку.

