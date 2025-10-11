Сборная Франции сделала заявление в связи с травмой Мбаппе

Федерация футбола Франции (FFF) на официальном сайте проинформировала, что нападающий и капитан команды Килиан Мбаппе из-за повреждения голеностопа не отправится в Рейкьявик на матч с Исландией, который состоится в понедельник, 13 октября.

Подчёркивается, что игрок вернётся в расположение мадридского «Реала». Сборная Франции не планирует вызывать футболиста ему на замену.

Мбаппе травмировал голеностоп в матче квалификации к чемпионату мира 2026 года с «Азербайджаном» (3:0), о чём ранее сообщил главный тренер «трёхцветных» Дидье Дешам.

В отборочном турнире к чемпионату мира 2026 года нападающий сыграл три матча, в которых забил три гола и сделал две результативные передачи.

