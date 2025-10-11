Сборная Франции сделала заявление в связи с травмой Мбаппе
Поделиться
Федерация футбола Франции (FFF) на официальном сайте проинформировала, что нападающий и капитан команды Килиан Мбаппе из-за повреждения голеностопа не отправится в Рейкьявик на матч с Исландией, который состоится в понедельник, 13 октября.
ЧМ-2026 — Европа . Группа D. 4-й тур
13 октября 2025, понедельник. 21:45 МСК
Исландия
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Подчёркивается, что игрок вернётся в расположение мадридского «Реала». Сборная Франции не планирует вызывать футболиста ему на замену.
Мбаппе травмировал голеностоп в матче квалификации к чемпионату мира 2026 года с «Азербайджаном» (3:0), о чём ранее сообщил главный тренер «трёхцветных» Дидье Дешам.
ЧМ-2026 — Европа . Группа D. 3-й тур
10 октября 2025, пятница. 21:45 МСК
Франция
Окончен
3 : 0
Азербайджан
1:0 Мбаппе – 45+2' 2:0 Рабьо – 69' 3:0 Товен – 84'
В отборочном турнире к чемпионату мира 2026 года нападающий сыграл три матча, в которых забил три гола и сделал две результативные передачи.
Болельщик в Казахстане поприветствовал Мбаппе:
Комментарии
- 11 октября 2025
-
10:25
-
10:21
-
10:16
-
10:15
-
10:15
-
10:00
-
10:00
-
10:00
-
09:59
-
09:55
-
09:50
-
09:45
-
09:45
-
09:45
-
09:42
-
09:40
-
09:37
-
09:35
-
09:30
-
09:30
-
09:30
-
09:30
-
09:28
-
09:18
-
09:15
-
09:15
-
09:04
-
08:55
-
08:52
-
08:39
-
08:25
-
08:03
-
08:00
-
07:30
-
07:15