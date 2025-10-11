Скидки
Испания — Грузия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Бессмертный: президент «Урала» живёт футболом, Иванов — топовый человек

Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Родины», воспитанник московского «Динамо», экс-игрок «Урала» Станислав Бессмертный рассказал о работе с президентом екатеринбургского клуба Григорием Ивановым.

«С первого дня Григорий Викторович меня поддерживал, был на контакте. Иванов — топовый человек! Очень нравилось с ним работать, он ко мне хорошо относился, как и ко всей команде. Иванов живёт футболом, видно, как любит клуб и город. Для него это на первом месте. Он эмоциональный, но это хорошо, даёт плюс команде», — сказал Бессмертный в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Московское «Динамо» объявило о переходе Бессмертного в «Родину» на правах аренды 2 июля. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 500 тыс.

Комментарии
