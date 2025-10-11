Расписание матчей Первой лиги — 2025/2026 на 11 октября

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 11 октября, пройдут восемь матчей в рамках 14-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих встреч.

Расписание матчей Первой лиги 11 октября (время — московское):

14:00. «Сокол» — «Уфа»;

14:30. «Арсенал» Тула — «Торпедо»;

15:00. «Спартак» Кострома — «КАМАЗ»;

16:00. «Волга» Ульяновск — «Енисей»;

17:00. «Урал» — «Челябинск»;

17:00. «Шинник» — «Факел»;

17:00. «Нефтехимик» — «Чайка»;

19:00. «Родина» — «СКА-Хабаровск».

После 13 туров турнирную таблицу возглавляет костромской «Спартак» с 28 очками, вторым идёт воронежский «Факел» (27), екатеринбургский «Урал» (24) — третий.