Расписание матчей Первой лиги — 2025/2026 на 11 октября

Сегодня, 11 октября, пройдут восемь матчей в рамках 14-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих встреч.
Расписание матчей Первой лиги 11 октября (время — московское):
14:00. «Сокол» — «Уфа»;
14:30. «Арсенал» Тула — «Торпедо»;
15:00. «Спартак» Кострома — «КАМАЗ»;
16:00. «Волга» Ульяновск — «Енисей»;
17:00. «Урал» — «Челябинск»;
17:00. «Шинник» — «Факел»;
17:00. «Нефтехимик» — «Чайка»;
19:00. «Родина» — «СКА-Хабаровск».
После 13 туров турнирную таблицу возглавляет костромской «Спартак» с 28 очками, вторым идёт воронежский «Факел» (27), екатеринбургский «Урал» (24) — третий.