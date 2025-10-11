Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Испания — Грузия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В Испании заявили, что Захаряну стоит вернуться из «Реала Сосьедад» в РПЛ

В Испании заявили, что Захаряну стоит вернуться из «Реала Сосьедад» в РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Хосе Антонио Эспина, шеф-редактор отделения газеты Diario AS в Андалусии, считает, что российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян не сильно важен для испанской команды и ему стоит вернуться в Россию.

«Может быть, его проблемы с редкими выходами на поле связаны с тем, что он слишком рано уехал из России в Испанию. Возможно, дело и в адаптации. Это огромные перемены для молодого парня.

Стоит ли возвращаться в Россию сейчас? Возможно, стоит вернуться. «Сосьедаду» с другими игроками нужно исправлять ситуацию в турнирной таблице», — приводит слова Эспины Legalbet.

В нынешнем сезоне Захарян принял участие в двух встречах Ла Лиги, в которых провёл на поле 48 минут. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7,5 млн.

Материалы по теме
В «Реале Сосьедад» объяснили, почему Захарян не играл в последних матчах
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android