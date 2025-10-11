В Испании заявили, что Захаряну стоит вернуться из «Реала Сосьедад» в РПЛ

Хосе Антонио Эспина, шеф-редактор отделения газеты Diario AS в Андалусии, считает, что российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян не сильно важен для испанской команды и ему стоит вернуться в Россию.

«Может быть, его проблемы с редкими выходами на поле связаны с тем, что он слишком рано уехал из России в Испанию. Возможно, дело и в адаптации. Это огромные перемены для молодого парня.

Стоит ли возвращаться в Россию сейчас? Возможно, стоит вернуться. «Сосьедаду» с другими игроками нужно исправлять ситуацию в турнирной таблице», — приводит слова Эспины Legalbet.

В нынешнем сезоне Захарян принял участие в двух встречах Ла Лиги, в которых провёл на поле 48 минут. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7,5 млн.