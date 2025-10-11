«Манчестер Юнайтед» заинтересован в покупке Тонали — Calciomercato

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к 25-летнему полузащитнику «Ньюкасла» Сандро Тонали. Об этом сообщает Calciomercato.

По информации источника, конкуренцию манкунианцам в борьбе за футболиста могут составить «Милан» и «Ювентус». При этом «старой синьоре» наиболее интересен Тонали, однако препятствием на пути его перехода в итальянский гранд может стать зарплата игрока. В «Ньюкасле» полузащитник получает € 7 млн в качестве фиксированной суммы и ещё € 2 млн в виде бонусов.

В нынешнем сезоне Тонали принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

Самый дорогой трансфер в истории футбола: