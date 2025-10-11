Кубарси: каждый ребёнок мечтает сыграть в «эль класико»

18-летний испанский защитник «Барселоны» Пау Кубарси поделился ожиданиями от предстоящей встречи с мадридским «Реалом».

«Играть на «Бернабеу» всегда потрясающе. Каждый ребёнок мечтает сыграть в «класико», особенно за клуб, который он всегда любил. У «Бернабеу» есть дополнительное преимущество – особая атмосфера. Мне пока не удалось ощутить атмосферу «Камп Ноу», но скоро доведётся. «Бернабеу» многое передаёт, это хорошее «класико», и все хотят там играть. Мы выложимся на полную», — приводит слова Кубарси Mundo Deportivo.

Матч испанской Примеры «Реал» — «Барселона» состоится 26 октября на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. После восьми сыгранных туров «Реал» занимает первое место, набрав 21 очко. «Барселона» расположилась на второй строчке с 19 очками.