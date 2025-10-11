Скидки
Испания — Грузия. Прямая трансляция
Игрок «Динамо» Глебов: семь раз до наших ворот доходят, пять раз забивают

Комментарии

Полузащитник московского «Динамо» Данил Глебов не считает, что команда заслужила пропустить пять голов в матче 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом». В этой игре бело-голубые уступили со счётом 3:5.

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
04 октября 2025, суббота. 19:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 5
Локомотив М
Москва
0:1 Пруцев – 1'     1:1 Сергеев – 23'     2:1 Бителло – 27'     2:2 Батраков – 43'     2:3 Комличенко – 68'     2:4 Воробьёв – 81'     3:4 Осипенко – 85'     3:5 Руденко – 90+2'    

«Понятно, что болельщики хотят, чтобы команда больше выигрывала. Мы тоже это хотим. По последней игре с «Локомотивом» сказать, что мы наиграли на пять мячей в свои ворота — как-то смешно. Но видишь, семь раз до наших ворот доходят, пять раз забивают. Значит, что-то не так делаем. Надо больше работать над внимательностью и концентрацией», — сказал Глебов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

