Игрок «Динамо» Глебов: семь раз до наших ворот доходят, пять раз забивают

Полузащитник московского «Динамо» Данил Глебов не считает, что команда заслужила пропустить пять голов в матче 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом». В этой игре бело-голубые уступили со счётом 3:5.

«Понятно, что болельщики хотят, чтобы команда больше выигрывала. Мы тоже это хотим. По последней игре с «Локомотивом» сказать, что мы наиграли на пять мячей в свои ворота — как-то смешно. Но видишь, семь раз до наших ворот доходят, пять раз забивают. Значит, что-то не так делаем. Надо больше работать над внимательностью и концентрацией», — сказал Глебов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

