Игрок «Динамо» Глебов: семь раз до наших ворот доходят, пять раз забивают
Полузащитник московского «Динамо» Данил Глебов не считает, что команда заслужила пропустить пять голов в матче 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом». В этой игре бело-голубые уступили со счётом 3:5.
Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
04 октября 2025, суббота. 19:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 5
Локомотив М
Москва
0:1 Пруцев – 1' 1:1 Сергеев – 23' 2:1 Бителло – 27' 2:2 Батраков – 43' 2:3 Комличенко – 68' 2:4 Воробьёв – 81' 3:4 Осипенко – 85' 3:5 Руденко – 90+2'
«Понятно, что болельщики хотят, чтобы команда больше выигрывала. Мы тоже это хотим. По последней игре с «Локомотивом» сказать, что мы наиграли на пять мячей в свои ворота — как-то смешно. Но видишь, семь раз до наших ворот доходят, пять раз забивают. Значит, что-то не так делаем. Надо больше работать над внимательностью и концентрацией», — сказал Глебов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
