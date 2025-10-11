Скидки
Бессмертный: Личка в «Динамо» мог и стол сломать, но это помогает взбодрить команду

Комментарии

Футболист «Родины» Станислав Бессмертный, права на которого принадлежат московскому «Динамо», высказался о работе с тренером Марцелом Личкой.

«Марцел в раздевалке мог быть очень жёстким. Но это совершенно нормально. Когда был плохой результат, Марцел мог и стол сломать, вспылить. Для футбола это нормально — помогает взбодрить команду. Не вижу в этом ничего такого», — сказал Бессмертный в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Марцел Личка возглавлял «Динамо» с июня 2023-го до мая 2025 года. Под его руководством бело-голубые стали бронзовыми призёрами чемпионата России по футболу.

