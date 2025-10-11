Бессмертный: надеюсь, в этом сезоне «Динамо» станет чемпионом. Или когда я вернусь

Защитник «Родины» Станислав Бессмертный, права на которого принадлежат московскому «Динамо», высказался о перспективах бело-голубых на чемпионство.

— Через сколько лет «Динамо» станет чемпионом?

— Надеюсь, в этом сезоне. Ну или когда я вернусь, тогда и станет.

— Ты суеверный?

— Достаточно. В чёрную кошку точно верю — даже на днях была ситуация.

— Тогда ты должен верить в проклятие клуба.

— В это почему-то нет. Надеюсь, что это не так и всё будет нормально, — сказал Бессмертный в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После 11 туров Мир РПЛ «Динамо» под руководством Валерия Карпина занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 15 очков.