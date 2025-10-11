Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Испания — Грузия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бессмертный: надеюсь, в этом сезоне «Динамо» станет чемпионом. Или когда я вернусь

Бессмертный: надеюсь, в этом сезоне «Динамо» станет чемпионом. Или когда я вернусь
Комментарии

Защитник «Родины» Станислав Бессмертный, права на которого принадлежат московскому «Динамо», высказался о перспективах бело-голубых на чемпионство.

— Через сколько лет «Динамо» станет чемпионом?
— Надеюсь, в этом сезоне. Ну или когда я вернусь, тогда и станет.

— Ты суеверный?
— Достаточно. В чёрную кошку точно верю — даже на днях была ситуация.

— Тогда ты должен верить в проклятие клуба.
— В это почему-то нет. Надеюсь, что это не так и всё будет нормально, — сказал Бессмертный в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После 11 туров Мир РПЛ «Динамо» под руководством Валерия Карпина занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 15 очков.

Материалы по теме
Бессмертный: когда лимит станет жёстче, «Локомотив» и ЦСКА будут к этому полностью готовы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android