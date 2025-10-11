Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Испания — Грузия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бессмертный: всё когда-то заканчивается. Надеюсь, мы ещё сыграем на международных турнирах

Бессмертный: всё когда-то заканчивается. Надеюсь, мы ещё сыграем на международных турнирах
Комментарии

Защитник «Родины» Станислав Бессмертный, права на которого принадлежат московскому «Динамо», высказался о желании сыграть на международном уровне.

— Обидно, что вышел на взрослый уровень в период отстранения России?
— У нас ещё много времени. Мне 21, так что успею сыграть на международных турнирах. Может, не через год, но время обязательно придёт. Всё когда-то заканчивается. Дай бог, чтобы все молодые ребята сыграли, получили удовольствие и прочувствовали атмосферу. Я оптимистично настроен. Как ещё? — сказал Бессмертный в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Российские сборные и клубы отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года.

Материалы по теме
Эксклюзив
Бессмертный раскрыл содержание разговора с Карпиным перед переходом из «Динамо» в «Родину»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android