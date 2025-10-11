Бессмертный: всё когда-то заканчивается. Надеюсь, мы ещё сыграем на международных турнирах

Защитник «Родины» Станислав Бессмертный, права на которого принадлежат московскому «Динамо», высказался о желании сыграть на международном уровне.

— Обидно, что вышел на взрослый уровень в период отстранения России?

— У нас ещё много времени. Мне 21, так что успею сыграть на международных турнирах. Может, не через год, но время обязательно придёт. Всё когда-то заканчивается. Дай бог, чтобы все молодые ребята сыграли, получили удовольствие и прочувствовали атмосферу. Я оптимистично настроен. Как ещё? — сказал Бессмертный в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Российские сборные и клубы отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года.