Водитель автобуса спровоцировал беспорядки, проехав мимо болельщиков «Челси», и был уволен
Поделиться
Водитель лондонского автобуса уволен после того, как спровоцировал беспорядки, проехав мимо болельщиков «Челси» в футболке «Ливерпуля», сообщает The Standard.
Работодатель Айзека Уллы уволил его за создание значительных помех и задержек возле стадиона «Стэмфорд Бридж». 21-летний водитель был одет в выездную бело-зёленую футболку «Ливерпуля», когда управлял автобусом и проезжал возле стадиона «Стэмфорд Бридж» на западе Лондона. Болельщики «синих», празднующие победу над действующими чемпионами Премьер-лиги со счётом 2:1, в субботу, 4 октября, окружили его, скандируя лозунги и стуча по лобовому стеклу автобуса.
Англия — Премьер-лига . 7-й тур
04 октября 2025, суббота. 19:30 МСК
Челси
Лондон
Окончен
2 : 1
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Кайседо – 14' 1:1 Гакпо – 63' 2:1 Эстевао – 90+5'
Материалы по теме
Комментарии
- 11 октября 2025
-
10:25
-
10:21
-
10:16
-
10:15
-
10:15
-
10:00
-
10:00
-
10:00
-
09:59
-
09:55
-
09:50
-
09:45
-
09:45
-
09:45
-
09:42
-
09:40
-
09:37
-
09:35
-
09:30
-
09:30
-
09:30
-
09:30
-
09:28
-
09:18
-
09:15
-
09:15
-
09:04
-
08:55
-
08:52
-
08:39
-
08:25
-
08:03
-
08:00
-
07:30
-
07:15