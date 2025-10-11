Скидки
Испания — Грузия. Прямая трансляция
21:45 Мск
Водитель автобуса спровоцировал беспорядки, проехав мимо болельщиков «Челси», и был уволен

Водитель лондонского автобуса уволен после того, как спровоцировал беспорядки, проехав мимо болельщиков «Челси» в футболке «Ливерпуля», сообщает The Standard.

Работодатель Айзека Уллы уволил его за создание значительных помех и задержек возле стадиона «Стэмфорд Бридж». 21-летний водитель был одет в выездную бело-зёленую футболку «Ливерпуля», когда управлял автобусом и проезжал возле стадиона «Стэмфорд Бридж» на западе Лондона. Болельщики «синих», празднующие победу над действующими чемпионами Премьер-лиги со счётом 2:1, в субботу, 4 октября, окружили его, скандируя лозунги и стуча по лобовому стеклу автобуса.

Англия — Премьер-лига . 7-й тур
04 октября 2025, суббота. 19:30 МСК
Челси
Лондон
Окончен
2 : 1
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Кайседо – 14'     1:1 Гакпо – 63'     2:1 Эстевао – 90+5'    
Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал поражение от «Челси» в матче АПЛ
