Водитель автобуса спровоцировал беспорядки, проехав мимо болельщиков «Челси», и был уволен

Водитель лондонского автобуса уволен после того, как спровоцировал беспорядки, проехав мимо болельщиков «Челси» в футболке «Ливерпуля», сообщает The Standard.

Работодатель Айзека Уллы уволил его за создание значительных помех и задержек возле стадиона «Стэмфорд Бридж». 21-летний водитель был одет в выездную бело-зёленую футболку «Ливерпуля», когда управлял автобусом и проезжал возле стадиона «Стэмфорд Бридж» на западе Лондона. Болельщики «синих», празднующие победу над действующими чемпионами Премьер-лиги со счётом 2:1, в субботу, 4 октября, окружили его, скандируя лозунги и стуча по лобовому стеклу автобуса.