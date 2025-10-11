Скидки
Нани: когда Фергюсон говорил, я не понимал ни слова. Просто смотрел на выражение его лица

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Луиш Нани рассказал, что не понимал установки тренера Алекса Фергюсона из-за проблем с английским языком.

«Когда Фергюсон говорил, я не понимал ни слова. Я просто смотрел на выражение его лица — и, честно говоря, оно меня пугало. Я пытался спросить Криштиану [Роналду], что он говорит, но он просто отвечал: «Тебе лучше этого не знать», — приводит слова Нани O Jogo.

Луишу Нани 38 лет, он завершил профессиональную карьеру в декабре 2024 года в португальском клубе «Эштрела». В топ-5 европейских лиг, помимо «Манчестер Юнайтед», футболист выступал за «Валенсию», «Лацио» и «Венецию». Нани является чемпионом Европы — 2016 в составе сборной Португалии, а также победителем Лиги чемпионов УЕФА в составе «красных дьяволов».

