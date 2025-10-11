Скидки
Александр Глеб: ЦСКА выглядит очень хорошо

Александр Глеб: ЦСКА выглядит очень хорошо
Экс-футболист лондонского «Арсенала», «Барселоны» и «Штутгарта» Александр Глеб высказался по поводу уровня российского чемпионата, а также конкуренции в борьбе за чемпионство.

— Российский чемпионат достаточно сильный и напряжённый — в этом сезоне подтянулось много команд, поэтому всё на тоненького, и все клубы близко.

— Может ли чемпионом стать другой клуб? Не «Краснодар» и не «Зенит».

— Всё возможно. Но эти команды всё равно будут бороться за чемпионство, однако и другие клубы прибавили. ЦСКА выглядит очень хорошо, и даже «Динамо» со «Спартаком» будут бороться за высокие места. Чемпионат России не будет простым: за последние годы он стал очень интересным, зрелищным, и борьба ведётся, как в верхней, так и в нижней части турнирной таблицы вплоть до заключительного тура, — сказал Глеб в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Комментарии
