Испания — Грузия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Данил Глебов: Волгоград — футбольный город. Желаю, чтобы «Ротор» вышел в РПЛ

Комментарии

Полузащитник сборной России Данил Глебов поделился впечатлениями от Волгограда, где в пятницу, 10 октября, прошёл товарищеский матч российской национальной команды с Ираном. Подопечные Валерия Карпина одержали победу со счётом 2:1. Глебов вышел на поле с первых минут и отыграл 67 минут, после чего был заменён.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 октября 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Окончен
2 : 1
Иран
1:0 Воробьёв – 22'     1:1 Хоссеинзаде – 48'     2:1 Батраков – 70'    

«Волгоград — топ! Футбольный город. Третья игра здесь — и третий раз сумасшедшая атмосфера. Благодарю болельщиков, что пришли и было так громко. Пожелаю им, чтобы «Ротор» вышел в РПЛ. Видно, что город живёт футболом», — сказал Глебов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

После 13 туров Лиги PARI «Ротор» набрал 22 очка и занимает пятое место.

Как сборная России играет при Карпине:

