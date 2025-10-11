Данил Глебов: Волгоград — футбольный город. Желаю, чтобы «Ротор» вышел в РПЛ
Поделиться
Полузащитник сборной России Данил Глебов поделился впечатлениями от Волгограда, где в пятницу, 10 октября, прошёл товарищеский матч российской национальной команды с Ираном. Подопечные Валерия Карпина одержали победу со счётом 2:1. Глебов вышел на поле с первых минут и отыграл 67 минут, после чего был заменён.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 октября 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Окончен
2 : 1
Иран
1:0 Воробьёв – 22' 1:1 Хоссеинзаде – 48' 2:1 Батраков – 70'
«Волгоград — топ! Футбольный город. Третья игра здесь — и третий раз сумасшедшая атмосфера. Благодарю болельщиков, что пришли и было так громко. Пожелаю им, чтобы «Ротор» вышел в РПЛ. Видно, что город живёт футболом», — сказал Глебов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
После 13 туров Лиги PARI «Ротор» набрал 22 очка и занимает пятое место.
Как сборная России играет при Карпине:
Комментарии
- 11 октября 2025
-
11:46
-
11:45
-
11:31
-
11:30
-
11:25
-
11:25
-
11:24
-
11:14
-
11:12
-
11:11
-
11:10
-
11:10
-
10:55
-
10:45
-
10:42
-
10:42
-
10:35
-
10:34
-
10:30
-
10:25
-
10:21
-
10:16
-
10:15
-
10:15
-
10:00
-
10:00
-
10:00
-
09:59
-
09:55
-
09:50
-
09:45
-
09:45
-
09:45
-
09:42
-
09:40