Испания — Грузия. Прямая трансляция
21:45 Мск
Два тренера покинули «Оренбург» вслед за Слишковичем

Тренеры Иван Бубало и Мухамед Берберович покинули «Оренбург», сообщается в телеграм-канале футбольного клуба.

«Благодарим специалистов за работу и желаем удачи!» — говорится в сообщении «Оренбурга».

Боснийцы Бубало и Берберович вошли в тренерский штаб Владимира Слишковича в октябре 2024 года. 5 октября после поражения от «Ростова» (0:1) южноуральский клуб объявил об уходе Слишковича с поста главного тренера. Команду возглавил Ильдар Ахметзянов, который ранее работал в челнинском «КАМАЗе».

«Оренбург» занимает 14-е место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги, набрав семь очков в 11 турах.

