Испания — Грузия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

В РФС сообщили о желании провести четыре матча сборной в 2026 году

В РФС сообщили о желании провести четыре матча сборной в 2026 году
Комментарии

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов сообщил о наличии переговоров по четырём матчам для сборной России в 2026 году.

«Пока хотим провести в следующем году четыре матча. А дальше выступать в официальных соревнованиях. Я же понимаю, что с вероятностью 99% до чемпионата мира мы нигде официально не играем. Поэтому по четырём матчам мы конкретные переговоры ведём. Да, у нас есть наработки по дальнейшим играм, но пока нет же ни у кого календаря», — приводит слова Митрофанова ТАСС.

На текущий момент в 2025 году российская национальная команда провела семь товарищеских матчей. 19 марта команда Валерия Карпина крупно обыграла Гренаду (5:0). 25 марта сборная России победила Замбию со счётом 5:0. 6 июня подопечные 56-летнего специалиста сыграли вничью с Нигерией (1:1). 10 июня сборная России победила белорусскую национальную команду со счётом 4:1. 4 сентября сборная России сыграла вничью с Иорданией (0:0). 7 сентября подопечные Карпина разгромили Катар (4:1), а 10 октября победили Иран (2:1).

Как сборная России играет при Карпине:

