Кефрен Тюрам: история Товена прекрасна
24-летний французский полузащитник «Ювентуса» Кефрен Тюрам высказался по поводу игры Килиана Мбаппе и Флорьяна Товена за сборную Франции в матче отбора на чемпионат мира — 2026 с Азербайджаном.
«Килиан забил очень красивый гол, но история Товена прекрасна. Оба гола великолепны. Мы очень рады за Флорьяна. Мы знаем, что он отличный игрок. Он пример для подражания: он усердно работает каждый день. Я не удивлён, что он на таком уровне», — приводит слова Тюрама Footmercato.
Матч между сборными Франции и Азербайджана прошёл на стадионе «Парк де Пренс» 10 октября. Победу со счётом 3:0 одержали хозяева поля. Мбаппе забил первый, а Товен третий мяч в этой встрече.
ЧМ-2026 — Европа . Группа D. 3-й тур
10 октября 2025, пятница. 21:45 МСК
Франция
Окончен
3 : 0
Азербайджан
1:0 Мбаппе – 45+2' 2:0 Рабьо – 69' 3:0 Товен – 84'
