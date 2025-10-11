Кефрен Тюрам: история Товена прекрасна

24-летний французский полузащитник «Ювентуса» Кефрен Тюрам высказался по поводу игры Килиана Мбаппе и Флорьяна Товена за сборную Франции в матче отбора на чемпионат мира — 2026 с Азербайджаном.

«Килиан забил очень красивый гол, но история Товена прекрасна. Оба гола великолепны. Мы очень рады за Флорьяна. Мы знаем, что он отличный игрок. Он пример для подражания: он усердно работает каждый день. Я не удивлён, что он на таком уровне», — приводит слова Тюрама Footmercato.

Матч между сборными Франции и Азербайджана прошёл на стадионе «Парк де Пренс» 10 октября. Победу со счётом 3:0 одержали хозяева поля. Мбаппе забил первый, а Товен третий мяч в этой встрече.