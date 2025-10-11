Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Испания — Грузия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кефрен Тюрам: история Товена прекрасна

Кефрен Тюрам: история Товена прекрасна
Комментарии

24-летний французский полузащитник «Ювентуса» Кефрен Тюрам высказался по поводу игры Килиана Мбаппе и Флорьяна Товена за сборную Франции в матче отбора на чемпионат мира — 2026 с Азербайджаном.

«Килиан забил очень красивый гол, но история Товена прекрасна. Оба гола великолепны. Мы очень рады за Флорьяна. Мы знаем, что он отличный игрок. Он пример для подражания: он усердно работает каждый день. Я не удивлён, что он на таком уровне», — приводит слова Тюрама Footmercato.

Матч между сборными Франции и Азербайджана прошёл на стадионе «Парк де Пренс» 10 октября. Победу со счётом 3:0 одержали хозяева поля. Мбаппе забил первый, а Товен третий мяч в этой встрече.

ЧМ-2026 — Европа . Группа D. 3-й тур
10 октября 2025, пятница. 21:45 МСК
Франция
Окончен
3 : 0
Азербайджан
1:0 Мбаппе – 45+2'     2:0 Рабьо – 69'     3:0 Товен – 84'    
Материалы по теме
Флорьян Товен — о вызове в сборную Франции: будто это был мой первый раз
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android