Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Испания — Грузия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Умер бывший футболист «Манчестер Юнайтед»

Умер бывший футболист «Манчестер Юнайтед»
Комментарии

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джимми Николсон скончался на 83-м году жизни, сообщила пресс-служба английского клуба. Экс-футболиста не стало 4 октября.

«Вспоминаем нашего бывшего игрока Джимми Николсона, скончавшегося в возрасте 82 лет. Мы выражаем искренние соболезнования его семье и друзьям», — говорится в сообщении «Манчестер Юнайтед».

Николсон — воспитанник академии «Манчестер Юнайтед», выступал за клуб с 1960 года по 1964 год, провёл 68 матчей за основную команду, забил шесть мячей. Большую часть карьеры провёл в «Хаддерсфилд Таун». Выступал за национальную команду Северной Ирландии.

Материалы по теме
Нани: когда Фергюсон говорил, я не понимал ни слова. Просто смотрел на выражение его лица
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android