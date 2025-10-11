Скидки
«МЮ» может побороться с «Челси» за защитника сборной Франции — Caught Offside

«Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Челси» заинтересованы в центральном защитнике «РБ Лейпциг» Кастелло Люкеба. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, сумма отступных в контракте футболиста составляет € 90 млн, однако немецкий клуб готов продать Люкеба за € 60 млн.

В нынешнем сезоне защитник принял участие в семи матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

В составе сборной Франции Люкеба сыграл шесть матчей.

