Николай Наумов: Галактионову не нужно спешить с продлением контракта с «Локомотивом»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов заявил, что главному тренеру Михаилу Галактионову не нужно спешить продлевать контракт с клубом.

«РЖД не нужно торопиться с продлением контракта с Галактионовым. Насколько я знаю, его соглашение действует до следующего лета, поэтому по итогам этого сезона можно будет определяться. Да и самому Галактионову не нужно спешить с продлением контракта с «Локомотивом». Если он удачно закончит отрезок, в контракте можно получить условия лучше», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Локомотив» под руководством Галактионова набрал 23 очка после 11 туров Мир РПЛ и занимает второе место в таблице. Первым идёт ЦСКА с 24 очками.