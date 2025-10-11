Матч Первой лиги «Сокол» — «Уфа» может быть задержан из-за проблем гостей с перелётом

Начало матча 14-го тура Лиги Pari между саратовским «Соколом» и «Уфой» может быть задержано из-за позднего прибытия команды гостей, сообщила пресс-служба уфимского клуба. Стартовый свисток должен был прозвучать в 14:00 по московскому времени.

«Путь к игре с «Соколом» оказался непростым. Вчера команда отправилась на игру с «Соколом» в Саратов с пересадкой в Москве. Из-за закрытия аэропорта рейс в Саратов был изменён, и мы приземлились ночью в Самаре», — говорится в сообщении в телеграм-канале «Уфы».

В 10:03 по московскому времени «Уфа» сообщила, что команда прилетела в Саратов, а также отметила, что начало матча может быть задержано на один час.