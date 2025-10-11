Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Испания — Грузия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Матч Первой лиги «Сокол» — «Уфа» может быть задержан из-за проблем гостей с перелётом

Матч Первой лиги «Сокол» — «Уфа» может быть задержан из-за проблем гостей с перелётом
Комментарии

Начало матча 14-го тура Лиги Pari между саратовским «Соколом» и «Уфой» может быть задержано из-за позднего прибытия команды гостей, сообщила пресс-служба уфимского клуба. Стартовый свисток должен был прозвучать в 14:00 по московскому времени.

Россия — Лига PARI . 14-й тур
11 октября 2025, суббота. 14:00 МСК
Сокол
Саратов
Не начался
Уфа
Уфа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Путь к игре с «Соколом» оказался непростым. Вчера команда отправилась на игру с «Соколом» в Саратов с пересадкой в Москве. Из-за закрытия аэропорта рейс в Саратов был изменён, и мы приземлились ночью в Самаре», — говорится в сообщении в телеграм-канале «Уфы».

В 10:03 по московскому времени «Уфа» сообщила, что команда прилетела в Саратов, а также отметила, что начало матча может быть задержано на один час.

Материалы по теме
Расписание матчей Первой лиги — 2025/2026 на 11 октября
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android