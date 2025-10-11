Матч Первой лиги «Сокол» — «Уфа» может быть задержан из-за проблем гостей с перелётом
Поделиться
Начало матча 14-го тура Лиги Pari между саратовским «Соколом» и «Уфой» может быть задержано из-за позднего прибытия команды гостей, сообщила пресс-служба уфимского клуба. Стартовый свисток должен был прозвучать в 14:00 по московскому времени.
Россия — Лига PARI . 14-й тур
11 октября 2025, суббота. 14:00 МСК
Сокол
Саратов
Не начался
Уфа
Уфа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Путь к игре с «Соколом» оказался непростым. Вчера команда отправилась на игру с «Соколом» в Саратов с пересадкой в Москве. Из-за закрытия аэропорта рейс в Саратов был изменён, и мы приземлились ночью в Самаре», — говорится в сообщении в телеграм-канале «Уфы».
В 10:03 по московскому времени «Уфа» сообщила, что команда прилетела в Саратов, а также отметила, что начало матча может быть задержано на один час.
Материалы по теме
Комментарии
- 11 октября 2025
-
11:46
-
11:45
-
11:31
-
11:30
-
11:25
-
11:25
-
11:24
-
11:14
-
11:12
-
11:11
-
11:10
-
11:10
-
10:55
-
10:45
-
10:42
-
10:42
-
10:35
-
10:34
-
10:30
-
10:25
-
10:21
-
10:16
-
10:15
-
10:15
-
10:00
-
10:00
-
10:00
-
09:59
-
09:55
-
09:50
-
09:45
-
09:45
-
09:45
-
09:42
-
09:40