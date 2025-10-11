Руди Гарсия: это был действительно слабый результат

Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия высказался после матча отбора на чемпионат мира — 2026, в котором Бельгия сыграла вничью с Северной Македонией.

«Я ожидал именно такой игры, но, с другой стороны, это был действительно слабый результат. Мы сделали всё возможное для победы. Нам немного не хватило мастерства, мы недостаточно точно попали в створ. Мы нанесли 25 ударов, полностью доминировали. Северная Македония была под водой в первом тайме, во втором они изменили свою схему. Мы могли бы играть сегодня без вратаря, Тибо Куртуа ничего не пришлось делать», — приводит слова Гарсии RTBF.

Матч между сборными Бельгии и Северной Македонии прошёл на стадионе «Планет Груп Арена» 10 октября и завершился со счётом 0:0.