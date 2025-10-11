Испания — Грузия: онлайн-трансляция матча квалификации ЧМ-2026 начнётся в 21:45

Сегодня, 11 октября, состоится матч 3-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Испании и Грузии. Игра пройдёт на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро» в Эльче (Испания). Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

После двух туров сборная Испании набрала шесть очков и занимает первое место в группе Е. Грузинская национальная команда заработала три очка в двух встречах и располагается на второй строчке.

Действующий чемпион мира — сборная Аргентины. В финале чемпионата мира 2022 года в Катаре аргентинцы встречались со сборной Франции. Основное время матча закончилось со счётом 3:3, в серии пенальти сильнее оказалась латиноамериканская команда (4:2).